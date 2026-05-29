به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه جرقویه در جمع نمازگزاران شهر نیک آباد با اشاره به شکست های دشمن در میدان نظامی و عرصه دیپلماسی گفت: ایجاد تفرقه و شکاف در صفوف مردم مبعوث شده، سلاحی است که هم اینک دشمن آمریکایی صهیونی به آن دلخوش کرده و مردم و مسئولان باید مراقب باشند که باعث خوشحالی دشمنان نگردند.

حجت الاسلام اسماعیل اسدپور افزود: مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را رنج می دهد ولی همین مردم برای حفظ کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کنون ۹۰ شب در نهضت خیابان حضور داشته اند تا یاری گر نیروهای نظامی و دیپلماسی عزتمندانه کشور باشند.

امام جمعه جرقویه گفت: قطعاً مردم آنچه را در توان دارند در زمینه ی حضور در تجمعات شبانه و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می دهند و مسئولان هم باید به صورت مضاعف بر کنترل بازار نظارت داشته باشند.

حجت الاسلام اسماعیل اسدپور افزود: صدق کلام امامین انقلاب در مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، امروز روشن تر از گذشته برای همه ی دنیا عیان شده است چرا که حکام کشورهایی که خود را تسلیم خوی استکباری شیاطین ظلم کرده اند حتی تهدید به ترور و مرگ می شوند.