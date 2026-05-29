به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در خطبه های نماز جمعه که در مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد ، با اشاره به در پیش بودن ۱۴خرداد، سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) ، گفت: امام خمینی (ره) همواره بر حفظ مردمی بودن حکومت، حفظ ارتباط حکومت با مردم، محرومیت زدایی و سازندگی کشور و نجات از وابستگی تاکید داشتند و با تکیه برپشتوانه مردمی ، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را برای همه ملت های آزادی خواه جهان به ارمغان آوردند .

آیت الله رسول فلاحتی افزود : ایستادگی در برابر تحمیل و نفوذ قدرت های خارجی، تأکید بر تعبد ، اهمیت دادن به توانایی ملت ، حفظ وحدت مسلمانان و مبارزه با دشمن صهیونی – آمریکایی ازجمله توصیه های رهبر شهیدمان ، امام خامنه ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ، به ملت ایران اسلامی برای حفظ اقتدار همه جانبه کشور بود.

وی تاکید کرد : دشمنان بدانند با وجود همه ی این فراز و نشیب ها و وقوع سه جنگ تحمیلی ، آرمان فلسطین از اذهان ملت ها به ویژه مردم شریف ایران اسلامی ، فراموش نخواهد شد.

خطيب نماز جمعه رشت در ادامه به دو پیام اخیر رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی اشاره کرد و گفت : رهبر معظم انقلاب در پیام اول به حجاج بیت الله الحرام فرمودند : سلاح الله اکبر در پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم طاغوت، قطع نفوذ آمریکا و رژیم صهیونستی، پیروزی ۸ سال دفاع مقدس، استقامت در برابر تحریم ها ، کودتاها و حملات دشمنان ، در هم پیچیدگی طومار داعش و پیروزی در 2 جنگ تحمیلی اخیر در سایه سلاح الله اکبر بود.

آیت الله رسول فلاحتی در ادامه به پیام دوم رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت : ایشان در این پیام مواردی را فرمودند که از جمله آنها پرهیز از تبدیل کردن اختلافات غیرموجه و حتی موجه به تنازع و تفرقه، تصویب مصوبات معطوف به امید آفرینی در کشور و از جنس ملت و با ملت و در کنار ملت بودن نمایندگان بود و همچنین در چند نصیحت تاکيد فرمودند : نمایندگان، تقوای فردی را رعایت کنند ، منافع ملی را به منافع شخصی و جناحی ترجیح دهند و از اختلافات پوچ سیاسی پرهیز کنند.

آیت الله رسول فلاحتی در ادامه سخنانش با قدردانی از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران گفت : در خواست مردم از نیروهای مسلح پاسخ کوبنده به هر گونه حرکت دشمن و امان ندادن به آن ها است.

وی از مردم بابت سه ماه میدان داری قدردانی کرد و گفت: حضور مردم در میدان به اندازه موشک های بالستیک اثر گذار است و این حضور همچنان تداوم دارد.

خطیب نماز جمعه رشت همچنین از دستگاه قضا برای برخورد با جاسوسان و وطن فروشان خائن قدردانی کرد.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین ۱۵ ذی الحجه سالروز ولادت امام هادی(ع) را نیز گرامی داشت.