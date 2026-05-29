پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بحرانهای شدید روحی و چالشهای عصبی میتوانند نقطه شروعی برای فعل و انفعالات بیماریاماس باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود غیاثیان متخصص بیماریهای مغز و اعصاب با بیان اینکهاماس (MS) یک بیماری خودایمنی است، اظهار داشت: در این بیماری، سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سیستم عصبی خودی حمله کرده و باعث تخریب آن میشود.
وی افزود: شواهد نشان میدهد شیوع این بیماری در زنان بیش از مردان است و بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سالگی، بیشترین میزان ابتلا را به خود اختصاص داده است.
این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب، علائماماس را بسته به ناحیهای از سیستم عصبی که مورد حمله قرار میگیرد، متفاوت دانست و تصریح کرد: «دوبینی، تاری دید، سنگینی اندامها، عدم تعادل و احساس گزگز در بدن» از جمله شایعترین نشانههای اولیه این بیماری هستند.
غیاثیان همچنین به نقش ویروس ab اشاره کرد و گفت: ابتلای فرد به این ویروس در دوران کودکی که معمولاً با علائمی شبیه سرماخوردگی همراه است، ممکن است در بزرگسالی به زمینهای برای بروز بیماریاماس تبدیل شود.
استرس و سبک زندگی؛ محرکهای اصلی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر رابطه مستقیم استرس با تضعیف سیستم ایمنی بدن، خاطرنشان کرد: بحرانهای شدید روحی و چالشهای عصبی میتوانند نقطهی شروعی برای فعلوانفعالات بیماریاماس باشند.
وی همچنین عواملی نظیر «کمبود نور آفتاب (ویتامین D)، چاقی، مصرف سیگار، الکل و سایر دخانیات» را از عوامل افزایشدهنده ریسک ابتلا برشمرد.
دکتر غیاثیان با رد برخی باورهای عامیانه در خصوص رژیم غذایی بیماراناماس، گفت: این تصور که مصرف مواد غذایی با طبع سرد باعث ابتلا بهاماس میشود، کاملاً غلط است. برعکس، مصرف لبنیات از جمله شیر و ماست برای این بیماران ضروری است.
وی تاکید کرد که بیماراناماس رژیم غذایی پیچیدهای ندارند و تنها باید مانند سایر افراد جامعه، مصرف نمک و چربی را محدود کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه علمی استان همدان در حوزه درمان، تصریح کرد: همدان به عنوان مرجع علمی و درمانی در غرب کشور شناخته میشود و دانش پزشکی در این استان کاملاً بهروز است.
غیاثیان در خصوص وضعیت دارویی بیماران گفت: خوشبختانه داروهای تولید داخل از نظر اثربخشی کاملاً با نمونههای خارجی برابری میکنند، با این تفاوت که هزینه داروهای خارجی چندین برابر است. در حال حاضر، اغلب داروهای حیاتی این بیماران به صورت رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیماران مبتلا بهاماس هیچ محدودیتی برای ازدواج، فرزندآوری، تحصیل و اشتغال ندارند؛ تنها شرط حیاتی برای حفظ کیفیت زندگی این افراد، «تحت نظر پزشک بودن» و «پرهیز از قطع خودسرانه داروها» است. در صورت رعایت پروتکلهای درمانی، ۸۰ تا ۹۰ درصد این عزیزان زندگی بدون مشکلی خواهند داشت.