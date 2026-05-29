معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ادامه سیاستهای حمایتی دولت در بخش آب، گفت: بررسی آمارهای پایان سال ۱۴۰۴ نشان میدهد آببهای دریافتی از بخش عمده مشترکان با نرخهای بسیار پایین و یارانهای محاسبه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه خبری آب و فاضلاب کشور، مسعود علویان صدر معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه بیش از ۴۸ درصد مشترکان کشور در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، افزود: متوسط نرخ فروش آب برای این گروه حدود ۱۴۰۰ تومان برای هر مترمکعب است که در مقایسه با هزینههای واقعی تولید و توزیع آب، رقم ناچیزی به شمار میرود و نزدیک به ۴۶ درصد دیگر مشترکان نیز در بازه «الگو تا دو برابر الگو» قرار دارند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: حدود ۵ درصد مشترکان، بیش از دو برابر الگوی تعیینشده مصرف میکنند؛ با این حال همین گروه محدود، سهم قابل توجهی از مصرف آب را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به اینکه آب شرب کالایی راهبردی و حاصل سرمایهگذاری گسترده ملی است، خاطرنشان کرد: صنعت آب و فاضلاب برای تأمین پایدار آب شرب، ناگزیر به اجرای طرحهای متعدد در حوزه تأمین منابع، بازسازی شبکهها، توسعه تأسیسات و ارتقای کیفیت خدمات است و تداوم این روند نیازمند مدیریت مصرف و اصلاح تدریجی رفتار مصرف در بخشهای پرمصرف است.
علویان تأکید کرد: سیاست دولت و وزارت نیرو همچنان حمایت از مشترکان خوشمصرف است و ساختار تعرفهها نیز بهگونهای طراحی شده که فشار اصلی متوجه مشترکان بد مصرف باشد تا ضمن حفظ عدالت اجتماعی، زمینه مدیریت مصرف آب نیز فراهم شود.