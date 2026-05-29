به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی فاتحی اظهار کرد: ظهر امروز ماموران امداد و نجات هلال احمر مراغه از طریق گزارش مردمی، از موضوع سقوط اطلاع یافتند و بلافاصله به محل اعزام شدند و نوجوان سقوط کرده را نحان دادند.

وی با بیان اینکه این حادثه در ارتفاعات «زرنج» روی داده بود ادامه داد: این نوجوان ۱۵ ساله بر اثر برخورد با صخره و سنگ‌ها از ناحیه دست و پا دچار آسیب شده بود که بلافاصله پس از نجات به اورژانس بیمارستان مراغه تحویل داده شد.

فاتحی وضعیت عمومی فرد سقوط کرده را خوب توصیف و اضافه کرد: تکمیل درمان وی در بیمارستان ادامه دارد.