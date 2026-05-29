به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه های امروز اظهار داشت: ملت ایران در ۹۰ شب حضور در میادین و خیابان‌ها، استقامت و مقاومت خود در برابر دشمنان را در دنیا به نمایش گذاشتند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: رهبری در پیامشان از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که منافع ملت را بر منافع خود ترجیح دهند..

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌ها با اشاره‌ای به کنگره حج گفت: حج بزرگترین تجمع مسلمانان و سیمای اقتدار و توانایی جهان اسلام است.

خطیب جمعه سنندج افزود: حج، پیام وحدت و یکپارچگی دنیای اسلام را به تمام جهانیان اعلام می‌کند و این مهم باید در عمل نیز محقق شود.