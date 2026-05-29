نماینده ولی فقیه در استان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف ضربه زدن به ایران وارد میدان شدند، اما با مقاومت نیرو‌های مسلح و حمایت مردم ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین اظهار کرد: آمریکا مستکبر و جهان‌خوار از سال ۱۳۳۲ و با کودتایی که انجام داد به کشور ما ورود کرد و با خیانت خود، سایه منحوس پهلوی را ۲۵ سال دیگر بر سر مردم انداخت؛ در این مدت منابع ملت را به تاراج برد، عزت ملت ایران را پایمال کرد و کشور را تحت سلطه خود قرار داد.

وی افزود: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، حدود ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند؛ کنار حقوق‌هایی که می‌گرفتند حق توحش هم می‌گرفتند و با چنین نگاهی با ملت ایران برخورد می‌کردند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: وقتی انقلاب اسلامی آغاز شد، آمریکا هر کاری توانست برای جلوگیری از پیروزی انقلاب انجام داد؛ اما بعد از پیروزی هم دست از دشمنی برنداشت و انواع و اقسام توطئه‌ها را به‌کار گرفت؛ از حمله نظامی و راه‌اندازی جنگ‌های داخلی گرفته تا تحریم اقتصادی که برای همگان آشکار است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تحولات اخیر، بیان کرد: دشمنی آمریکا وقتی به سال ۱۴۰۴ رسید جنگ دوازده‌روزه و فتنه دی‌ماه را آغاز کرد، تمامی این خیانت‌ها زیر سر آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و آنها دست به هجوم وحشیانه زدند و جمعی از فرماندهان و مردم شریف ایران را به شهادت رساندند.

وی تصریح کرد: هدف دشمن روشن بود؛ آنها برای نابودی نظام اسلامی و تجزیه کشور جنگ را آغاز کردند و هدف دیگری نداشتند، اما با مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح روبه‌رو شدند، دشمن تصور نمی‌کرد سپاه و ارتش این‌گونه پاسخ بدهند و مردم هم پای کار بیایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: ملت و دولت از نیرو‌های مسلح حمایت کردند و دشمن پس از مدتی به این نتیجه رسید که ادامه جنگ فایده‌ای ندارد؛ بنابراین آتش‌بس را پذیرفت و نبرد به عرصه دیپلماسی منتقل شد.

امام جمعه قزوین تاکید کرد: هیچ صلحی ایجاد نشده و دیر یا زود نبرد دیپلماسی آغاز خواهد شد و امروز ایران با آمریکا تعارف ندارد و از خون شهدا نخواهیم گذشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: وقتی آمریکا از مسیر نظامی نتوانست به اهدافش برسد، مجبور شد اهداف دیگری برای خود تعریف کند و بحث‌ها را به حوزه‌هایی مانند موضوعات هسته‌ای و مسائل دیگر منتقل کند و با این حال دیپلمات‌های ما بحث هسته‌ای و موشکی را به‌گونه‌ای که دشمن می‌خواهد به میدان نبرد نینداختند و مذاکره مستقیم هم با آمریکا به نتیجه نرسید و مسیر با واسطه‌ها دنبال شد.

وی افزود: آمریکا تا اینجا یک شکست راهبردی را تجربه کرده و خودشان هم اعتراف کرده‌اند که ایران اسلامی پیروز میدان بوده است و ابهت آمریکا در منطقه و دنیا شکسته شده و ایران اسلامی نسبت به قبل از جنگ قوی‌تر شده است.

امام جمعه قزوین افزود: در عرصه دیپلماسی هم توافق‌هایی مطرح شده و توافق نسبی صورت گرفته که به نفع ایران است؛ از جمله برداشته شدن محاصره دریایی ایران، باز شدن تنگه هرمز برای رفت‌وآمد‌های معمولی، تعلیق تحریم نفتی و آزاد شدن بخشی از منابع بلوکه‌شده، در این شرایط، دیپلمات‌های کشور نمایندگان ما در نبرد دیپلماسی هستند و باید از آنها حمایت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه تشویق و حمایت از دیپلمات‌ها باید در دستور کار باشد، گفت: اینکه گاهی به دیپلمات‌های کشور توهین می‌شود با فهم و بصیرت سیاسی جور درنمی‌آید؛ مطالبه معقول داشته باشیم، اما اهانت و تخریب نکنیم.

وی ادامه داد: از این به بعد همان عواملی که تا اینجا سبب پیروزی بوده باید حفظ شود؛ مسائل معنوی مانند دعا و توسل، ولایت‌مداری مردم و مسئولان، و همچنین ادامه راه امیرالمؤمنین (ع) در حمایت از فقرا تداوم یابد.

نماینده ول فقیه در استان خاطرنشان کرد: سه ماه است مردم کف خیابان در حمایت از نیرو‌های مسلح حضور دارند و این حضور میدانی باید حفظ شود؛ این همراهی بسیار مؤثر است، عرصه دیپلماسی سیال است، اما درخواست مردم از مسئولان این است که اگر پس از رفت‌وبرگشت‌ها رهبر جامعه توصیه‌ای فرمودند، بدون شک و تردید با جدیت به توصیه ایشان عمل شود.

امام جمعه قزوین همچنین بر حفظ اتحاد و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: اتحاد و انسجام از مهم‌ترین عوامل پیروزی است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند، دشمن در نقطه مقابل تلاش می‌کند تفرقه ایجاد کند و ما را مقابل یکدیگر قرار دهد؛ باید مراقب باشیم اختلافات موجب تفرقه نشود. وی افزود: حفظ قاطعیت در برابر دشمن ضروری است؛ اگر دشمن احساس ضعف کند ضربه محکم‌تری می‌زند.

وی افزود: از مسئولان می‌خواهیم اگر دشمن بدعهد باز هم جرأت تعرض به خاک کشور یا حتی لبنان را داشت، نیرو‌های مسلح با پاسخ قاطع‌تر جواب دهند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به دهه امامت و ولایت بیان کرد: عید سعید غدیر قرار داریم. پیام غدیر این است که دست‌مان را از دامن افراد با خدا جدا نکنیم؛ باید این ایام را جشن بگیریم و برنامه‌های فرهنگی متعددی برگزار شود، همچنین میلاد امام هادی (ع) را پیش رو داریم و یکی از میراث‌های آن امام بزرگوار، زیارت جامعه کبیره است؛ جایی که انسان اعلام می‌کند قلباً تسلیم اهل‌بیت (ع) است و در رای و نظر تابع آنان است.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: غدیر عید همه مسلمانان است و تکریم سادات در این ایام باید بیش از دیگر روز‌ها باشد، انسان‌ها در ارتباط با خدای متعال باید حق بندگی را با رعایت تقوا و عمل به توصیه‌های الهی ادا کنند و در عرصه‌های فردی و اخلاقی رعایت حدود الهی واجب است.