به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام علیرضاقاسم درخطبه های امروز نمازجمعه این شهرگفت:مذاکره به فرموده رهبرمعظم انقلاب اسلامی به معنای اعتماد به جبهه استکبارجهانی بویژه آمریکانیست وما به حرف وگفته هایشان اعتمادی نه داشتیم ونه داریم.

خطیب جمعه ابوزيدآباد افزود:ملت بزرگ هیچگاه درمقابل دشمن سرتعظیم فرودنمی آوردوهمیشه بیدارندوتن به هیچ ذلت وخواری نمی دهند.

حجت‌الاسلام قاسمی گفت: تنها ملتی که توانسته در برابر استکبار جهانی بایستد ملت مسلمان ایران است وآنچه که دشمن را در برنامه ریزی ها و سناریوهای متعددشان تاکنون ناکام گذاشته است اقتدار منحصر به فرد و بی نظیر نیروهای مسلح و استقامت بی نظیر مثال زدنی ملت ایران است.

خطیب جمعه ابوزيدآباد تأکید کرد: یکی از مولفه های مهم در این جنگ کنترل تنگه هرمز است که کشوربااقتداروصلابت همیشگی در برابر ظلم وزور ایستاده است.

حجت‌الاسلام قاسمی گفت: مسئله ساماندهی پسماند چاله زباله ی ابوزیدآباد ودرخواست انتقال و مکان یابی جدید چاله زباله وهمچنین دوبانده شدن 8کیلومترجاده ابوزیدآبادبه کاشان ازخواسته های اصلی مردم بخش کویرات است.

بخش کویرات با ۲۲ هزار نفر جمعیت درشرق شهرستان آران وبیدگل قراردارد.