ریزگردهایی که از مناطق مجاور به سمت همدان هجوم آوردهاند، دید افقی را کاهش داده و حجابی از غبار، بر چهره شهر کشیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این وضعیتِ نامساعد جوی، نه تنها زیباییهای بصری را هدف قرار داده، بلکه کیفیت هوای منطقه را به شدت پایین آورده و آرامش ساکنان این استان را به چالش کشیده است.
اما آنچه بیش از هر چیز نگرانکننده است، پیامدهای نگرانکننده بر سلامت شهروندان است. این ذرات معلق، دشمن پنهان سیستم تنفسی هستند.
متخصصان سلامت هشدار میدهند که این وضعیت، تهدیدی جدی برای گروههای آسیبپذیر محسوب میشود؛ بهویژه سالمندان، کودکان و افرادی که با بیماریهای زمینهای نظیر آسم، حساسیتهای ریوی و بیماریهای قلبی دست بهگریبان هستند.