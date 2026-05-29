به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرماندار جویبار گفت: در راستای اجرای طرح عدالت اجتماعی دولت و حمایت استاندار مازندران ساخت ۸ مدرسه در این شهرستان در دست اجراست که یک مدرسه در گلدشت جویبار افتتاح شد و مابقی تا دو سال آینده تکمیل می‌شوند.

محمد مدانلو افزود: با پیگیری صورت گرفته مشارکت خوب خیران در امر مدرسه سازی جویبار به کارگاه سازندگی در حوزه مدرسه سازی تبدیل شده و اقدامی کم سابقه است.

وی گفت: نوسازی مدرسه ۹ کلاسه با زیر بنای ۴۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و هزینه بالغ بر ۴۰۰ میلیاردریال یک سال و نیم آینده به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار جویبار در ادامه خاطرنشان کرد:تا ۲ سال آینده ۴۵ کلاس درس جدید به واحد‌های آموزشی این شهرستان افزوده می‌شود .