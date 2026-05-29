به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی افزود: اتوبان تبریزـ زنجان از سه قطعه تبریزـ بستان آباد، بستان آبادـ هشترود و هشترودـ زنجان تشکیل شده و در مجموع ٢٩٠ کیلومتر است که دوسوم آن در حوزه استحفاظی استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر در هر سه قطعه، عوامل راهداری به همراه شرکت‌های طرف پیمان با جدیت در حال بهسازی و اصلاح روکش آسفالت آزادراه هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بازسازی آزادراه از سال ١۴٠۴ آغاز شده است و در سال گذشته بهسازی ۵٠ کیلومتر مسیر رفت و ۵٠ کیلومتر مسیر برگشت اجرا شده است.

وی اظهار کرد: با افزایش اعتبار از ١٠٠٠ میلیارد تومان به ٢۵٠٠ میلیارد تومان، مقرر شده ۷۰ کیلومتر مسیر رفت و ۷۰ کیلومتر مسیر برگشت آن تا پایان سال ١۴٠۵ بهسازی شود.