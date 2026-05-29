به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند گفت: در اجرای این طرح رانندگانی که مرتکب تخلفاتی از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و استفاده از تلفن همراه درحوزه پلیس راه سربندر، بهبهان - گچساران و اندیمشک- خرم آباد شوند، برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح رانندگان در صورت ارتکاب به دو تخلف همزمان که حادثه ساز و دارای نمره منفی محسوب می‌شوند، علاوه بر اعمال قانون خودروی آنها توقیف خواهد شد.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: از همه رانندگان درخواست می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات همراه پلیس باشند.