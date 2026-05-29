امام جمعه خرم آباد گفت: مبارزه با فساد، مقابله با مفسدان، کنترل گرانی و تورم و رسیدگی به معیشت مردم از مهم‌ترین محور‌های پیام رهبر معظم انقلاب است و مسئولان باید با تلاش مضاعف اجازه ندهند فشار اقتصادی مردم را آزار دهد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، امام جمعه خرم‌آباد، در خطبه‌های این هفته نماز در مصلای الغدیر خرم آباد با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برخی خواص مسیر خود را از خط امام (ره) و انقلاب جدا کردند و در فتنه‌های مختلف نقش‌آفرین بودند، اما در نهایت از مسیر حق بازماندند و از پاداش الهی محروم شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شا هرخی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر رسول گرامی اسلام (ص)، افزود: تقوا، پرهیزگاری، دوری از تکبر و هوی و هوس باید همواره سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی ما باشد.

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: پیام‌های مقام معظم رهبری، چه خطاب به حجاج بیت‌الله الحرام و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دارای مضامین مهم و راهبردی است و همه مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس باید این رهنمود‌ها را مورد توجه جدی قرار دهند.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد، مقابله با مفسدان، کنترل گرانی و تورم و رسیدگی به معیشت مردم از مهم‌ترین محور‌های این پیام‌هاست و مسئولان باید با تلاش مضاعف اجازه ندهند فشار اقتصادی مردم را آزار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شا هرخی با تأکید بر پرهیز از اختلافات سیاسی خاطرنشان کرد: ایجاد تفرقه همان مسیری است که دشمنان شکست‌خورده دنبال می‌کنند و همه دلسوزان نظام باید از هرگونه اختلاف و دو دستگی پرهیز کنند.

وی درباره روند مذاکرات نیز گفت: مذاکرات به‌صورت غیرمستقیم و از طریق تبادل پیام ادامه دارد و مسیری پیچیده را طی می‌کند، اما هیچ مسئله‌ای در این مذاکرات قطعی نیست.

امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه «ما با شیطان بزرگی روبه‌رو هستیم»، اظهار داشت: دشمن ممکن است در هر لحظه وارد جنگ نظامی شود، بنابراین باید آمادگی و تجهیزات لازم را در همه عرصه‌ها داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، این رژیم را «جعلی و نسل‌کش» توصیف کرد و گفت: تا زمانی که این رژیم از میان نرود، آرامش واقعی در منطقه برقرار نخواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان افزود: امروز بسیاری از نخبگان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای جهان اذعان دارند که آمریکا و ترامپ در برابر ایران نتوانستند اراده خود را تحمیل کنند و در این تقابل شکست خورده‌اند.

وی تأکید کرد: دشمن هم‌زمان جنگ نظامی و اقتصادی را علیه ملت ایران دنبال می‌کند و تلاش دارد باور مردم را نسبت به توانمندی‌های داخلی تضعیف کند، اما ملت ایران باید هوشیار باشد و فریب جنگ روانی دشمن را نخورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شا هرخی همچنین از مردم خواست مطالبات و مشکلات خود را از مسیر قانونی و از طریق مسئولان مربوطه پیگیری کنند و افزود: دشمن به دنبال سوءاستفاده از تجمعات و ایجاد آشوب و کشته سازی در جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، عید غدیر و ولادت امام علی النقی (ع)، بر ضرورت تبیین معارف اهل‌بیت (ع) و آشنا کردن نسل جوان با فضایل امیرالمؤمنین (ع) تأکید کرد.

امام جمعه خرم‌آباد گفت: جامعه اسلامی باید سیره و شیوه حکمرانی امیرالمؤمنین علی (ع) را الگوی خود قرار دهد و مسئولان نیز عملکرد خود را با معیار‌های حکومت علوی بسنجند.

وی در پایان با تأکید بر حفظ گفتمان انقلاب اسلامی و تکیه بر توان داخلی، خاطرنشان کرد: اتکا به دشمن برای هر ملتی خفت و ذلت به همراه دارد، اما تکیه بر ظرفیت‌های داخلی موجب اقتدار کشور و تقویت نیرو‌های مسلح خواهد شد؛ میراث ارزشمندی که امامین انقلاب برای ملت ایران به یادگار گذاشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و خیابانی گفت: مردم باید همچنان به‌صورت گسترده، آگاهانه و همراه با بصیرت در صحنه حضور داشته باشند و با حفظ وحدت و هوشیاری، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.