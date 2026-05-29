نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: رفع مشکلات جامعه با حضور مسئولان و همراهی مردم امکان پذیر است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آیت‌الله دژکام با اشاره به وجود نیرو‌های دلسوز در بدنه اجرایی کشور، برجسته‌سازی مشکلات جزئی با هدف برای ایجاد ناامیدی خطایی بزرگ خواند و تصریح کرد: جامعه دینی باید بر پایه اخلاق، صمیمیت، همدلی و اعتماد متقابل استوار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان، تأکید کرد: القای ذهنیت‌هایی همچون «عدم دسترسی به مسئولان» با هدف تضعیف اعتماد عمومی صورت می‌گیرد که خلاف واقعیت است. وی تصریح کرد: بسیاری از مدیران و روحانیت به‌طور مستمر در مساجد و دیدار‌های مردمی حضور فعال دارند.

امام جمعه شیراز به پیوند میان غدیر و ولایت‌فقیه پرداخت و این جایگاه را استمرار همان مسیر هدایتی الهی دانست که در واقعه غدیر خم ترسیم شد.

وی بیان کرد که بدون محوریت ولایت، نظام دینی معنای کامل خود را از دست می‌دهد و پیوند میان ولایت‌فقیه و مقاومت انقلاب اسلامی، پیوندی حاکمیتی و تکلیفی است.

آیت‌الله دژکام همچنین در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این روز را روز اکمال دین و ناامیدی دشمنان اسلام برشمرد و ضمن دعوت از مردم برای حضور پرشور در برنامه‌های این عید بزرگ در حرم شاهچراغ (ع)، اقداماتی همچون اطعام نیازمندان را جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و همدلی دانست.