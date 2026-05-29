فائزه طاووسی، نویسنده کتاب «اردیبهشت اتفاق افتاد» گفت: این کتاب حاصل بیش از ۸۰ ساعت مصاحبه و دو سال پژوهش میدانی است تا روایت‌گر مردی باشد که از روستا‌های محروم ایران تا خط مقدم خان‌طومان، قصه عاشقی را مشق کرد. اثری که به بازخوانی حماسه‌ی حجت‌الاسلام شهید مجید سلمانیان، روحانی رزمی‌تبلیغی خان‌طومان می‌پردازد.

فائزه طاووسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در ایامی که مشغول نگارش گزارشی پیرامون شهدای خان‌طومان بودم و فرصتی پیش آمد تا با سردار رستمیان، فرمانده یگان ویژه لشکر ۲۵ کربلای مازندران گفت‌و‌گو کنم. سردار در لابه‌لای خاطراتشان، با لحنی متفاوت از روحانیِ یگانشان یاد کرد؛ کسی که اگرچه مازنی نبود، اما چنان با سلوک و منش بی‌تکلف و مردمی‌اش در دل رزمندگان خط‌شکن مازندران نفوذ کرده بود که گویی سال‌هاست عضوی از این خانواده است. همان‌جا بود که بذر نگارش این کتاب کاشته شد و سردار رستمیان قول حمایت همه‌جانبه داد تا این قصه در غبار زمان گم نشود.

خانم طاووسی در تشریح این مسیر دو سال و چند ماهه افزود: پژوهش برای این کتاب، تنها مطالعه اسناد نبود؛ از یک سو به سراغ هم دوره شهید در حوزه علمیه چیذر رفتم تا لایه‌های علمی و شخصیتی او را بشناسم و از سوی دیگر، باید ردپای او را در روستا‌های محروم دورافتاده می‌یافتم.

وی افزود: ساعت‌ها با اهالی روستا‌های شاهرود، هرمزگان و استان فارس هم‌کلام شدم تا بفهمم این روحانی چگونه بدون آنکه پشت‌میزنشین باشد، با منبر‌های سیار و سبک تبلیغ چهره‌به‌چهره، توانسته بود دل جوانانی را که شاید کمتر با فضای رسمی مساجد ارتباط داشتند، تسخیر کند.

او با اشاره به ویژگی‌های بارز شهید سلمانیان گفت: شیخ مجید، روحانی کنج حجره نبود؛ او سرباز جهاد بود. او وقتی می‌دید در دورافتاده‌ترین نقطه‌ی ایران، جوانِ این خاک به محبت و هدایت نیاز دارد، بی‌درنگ راهی می‌شد. همین روحیه‌ جهادی، در نهایت او را از روستا‌های ایران به دمشق کشاند. او در سوریه نه فقط یک روحانی، که یک رزمنده تمام‌عیار بود؛ کسی که در میان آتش و خون خان‌طومان، عمامه‌اش را برمی‌داشت و دوشادوش رزمندگان فاطمیون و زینبیون می‌جنگید.

نویسنده کتاب «اردیبهشت اتفاق افتاد» با تاکید بر اهمیت راهبردی حماسه خان‌طومان در اردیبهشت ۹۵ گفت: اگر در دوران دفاع مقدس، نام «فاو» لرزه بر اندامِ دشمن می‌انداخت، در جبهه دفاع از حرم، نام «خان‌طومان» با نام لشکر ۲۵ کربلا گره خورده است. آن‌طور که سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی بار‌ها تبیین کرده بودند، خان‌طومان یک عملیاتِ معمولی نبود؛ اگر مقاومتِ رزمندگان در آن اردیبهشت خونین صورت نمی‌گرفت، نه تنها دستاورد‌های قبلی محور مقاومت از دست می‌رفت، بلکه نقشه شوم تکفیری‌ها برای پیشروی در مناطق دیگر، با چنان سرعتی محقق می‌شد که شاید سال‌ها برای بازپس‌گیری‌اش باید خون می‌دادیم.

فائزه طاووسی در پایان صحنه‌های نهایی حیات این شهید را روایت کرد: در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۵، وقتی آتش دشمن سنگین‌تر از همیشه شد، شیخ مجید آخرین نفری بود که حاضر شد خط مقاومت را ترک کند. او تا آخرین لحظه در کنار نیروهایش ایستاد تا راه برای عقب‌نشینی سالم همرزمانش فراهم شود. سرانجام در سحرگاه ۱۷ اردیبهشت، هم‌زمان با عید مبعث، آن جان بی‌قرار به آرامش ابدی رسید و در خان‌طومان به شهادت رسید.

وی در پایان گفت: این کتاب، تلاش من برای ثبت صدای کسی است که در هیاهوی جنگ، صدای مظلومان را شنید و در نهایت، خودش صدای تاریخ مقاومت شد.

کتاب اردیبهشت اتفاق افتاد کاری از انتشارات راه یار است.