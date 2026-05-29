جمعههای الوند، فقط یک روز تفریح نیست؛ بلکه یک رستاخیز جسمی و روحی برای همه از جوانان پرشور تا با تجربه هاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وقتی خورشید جمعه، بر فراز قلههای باشکوه الوند طلوع میکند، همدان وارد جریانی از انرژی و زندگی میشود. اینجا، جایی که سکوت کوهستان با صدای قدمهای پرانرژی کوهنوردان همآوا شده است.
مسیرهای الوند، مانند رگهای زنده، خون نشاط را در کالبد این استان جاری میکنند. کوهنوردی در این ارتفاعات، تنها یک ورزش نیست؛ بلکه نوعی گفتوگو با طبیعت است.
تنفس در هوای تازه، عبور از سنگلاخها و رسیدن به نقاط دید پانوراما، پاداشی است که هر خستگی را از تن بیرون میکند. در این روزها، کوهستان به پناهگاهی برای فرار از تنهایی و استرسهای شهری تبدیل شده است؛ جایی که هر قدم، گامی به سوی آرامش درونی و سلامتی جسمانی است.