به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، چهل و ششمین دوره پیکار‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی و انتخابی تیم ملی از ۲۷ تا ۲۹ خرداد به میزبانی شهر کرمان برگزار می‌شود.

با اعلام فدراسیون کشتی در وزن ۸۶کیلوگرم محمدحسین نوروزیان و در وزن ۹۲کیلوگرم هادی شرفبیانی دو کشتی گیر کردستانی به این پیکار‌ها دعوت شده‌اند.

همچنین در این دوره از مسابقات قرار است دیدار انتخابی وزن ۹۲کیلوگرم کشتی آزاد مابین محمدمبین عظیمی ستاره کشتی کردستان و امیرحسین فیروزپور از مازندران همزمان با پیکار‌های جام تختی برگزار شود

همچنین برهان فاتحی مربی پیشکسوت و سازنده سنندجی به عنوان یکی از مربیان برگزیده کشورمان در چهل و ششمین دوره مسابقات جام تختی هدایت کشتی گیران را بر عهده دارد