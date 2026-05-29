در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای تقویت حمل‌ونقل ریلی بار، دو تفاهم‌نامه تازه برای احداث و اتصال خطوط اختصاصی صنعتی به شبکه سراسری راه‌آهن به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این تفاهم‌نامه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های ریلی، ارتقای بهره‌وری در حمل بار و تقویت پیوند میان بخش صنعت و شبکه حمل‌ونقل کشور، در چارچوب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه منعقد شده است.

بر اساس این توافق‌ها، احداث یک خط ریلی به طول تقریبی یک کیلومتر از انشعاب سوزن ایستگاه راه‌آهن سرخس تا یکی از سایت‌های صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سرخس در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در توافقی دیگر، ساخت خط ریلی دیگری به طول حدود ۱.۲ کیلومتر از انشعاب سوزن ایستگاه رشت تا یکی از مجموعه‌های صنعتی در حوزه استحفاظی اداره‌کل راه‌آهن شمال ۲ برنامه‌ریزی شده است.

این طرح‌ها با هدف تسهیل جابه‌جایی بار، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش سهم ریل در انتقال کالا و بهبود زنجیره لجستیک صنایع به اجرا درمی‌آید و می‌تواند نقش مهمی در صنعتی‌سازی هرچه بیشتر خطوط ریلی کشور داشته باشد.