به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند.

هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که وزش باد و گردوخاک از روز جمعه تا دوشنبه (هشتم تا یازدهم خردادماه) همه مناطق استان را در بر می‌گیرد و احتمال کاهش دید و کیفیت هوا و انتقال توده گردوغبار از مناطق غرب کشور وجود دارد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وزش باد و گردوخاک به ویژه در آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی درباره احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است که هم‌وطنان به ویژه گروه‌های حساس جامعه مانند افراد درگیر بیماری‌های تنفسی و ریوی، سالمندان، زنان باردار و کودکان هنگام تردد و فعالیت در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

هواشناسی در ادامه همچنین بر لزوم استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد تاکید کرده است.