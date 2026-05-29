به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،حجت الاسلام غلامحسن تسخیری در هشتاد و نهمین شب از حضور مردم رامسر که در میدان امام خمینی (ره) شهر رامسر برگزار شد ضمن تبریک دهه ولایت، با بیان اینکه در آستانه عید الله اکبر قرار داریم و همه ما باید قدردان این عید بزرگ باشیم گفت: همه ما حامل یک پیام برای نسل‌های آینده از سوی پیامبر اسلام برای تبلیغ غدیر هستیم.

وی با اشاره به اینکه امروز تکلیف ما ولایت پذیری و ولایت مداری است گفت: برای هفته آینده برنامه‌های خوبی تدارک دیده شده که جا دارد همه مردم در این موضوع سهیم بشوند، زیرا امروز همه ما تکلیف داریم تا این دهه را به نحو احسن برگزار کنیم.

وی با اظهار اینکه قرآن کریم نوع مواجهه با دشمنان را برای ما مشخص کرده ادامه داد: این نگاه قرآن مشخص می‌کند که قبل از جنگ، حین جنگ و بعد از جنگ، رفتار ما باید چگونه باشد.

تسخیری با اظهار اینکه اگر ما ملت قرآن نبودیم، دشمن همان روز اول ما را نابود می‌کرد تصریح کرد: ما با دروس قرآنی توانستیم بمانیم تا دشمن را به زانو در بیاوریم.

وی با تاکید بر اینکه دشمن هرچه قدر هم که امکانات دارد، نباید از آن ترسید افزود: اگر از صدر اسلام تاریخ را ورق بزنیم، هیچ وقت تجهیزات ما از دشمن بیشتر نبود، اما در تاریخ، همواره پیروزی با جبهه اسلام بود.

این سخنران مذهبی با بیان اینکه اگر توکل به خدا داشته باشیم می‌توانیم بر دشمن غلبه پیدا می‌کنیم گفت: البته ما دشمن را نباید حقیر و ضعیف تلقی کنیم، چون به فرموده مولا علی، همین امر سبب شکست ما می‌شود.

وی با ابراز اینکه دشمن حقیر نیست، زیرا امکانات و تجهیزات دارد، اما باید دشمن را تحقیر کرد خاطرنشان ساخت: امام راحل صدام و آمریکا را تحقیر کرد و بدانیم دشمن را اگر حقیر تصویر کنیم، دشمن در خانه و هوا و زمین و آب‌های ما نفوذ می‌کند لذا باید دشمن را پس بزنیم.

تسخیری با تاکید بر اینکه از دشمن نباید ترسید یادآوری کرد: باید خودمان را در برابر دشمن تجهیز کنیم .

وی با ابراز اینکه طبق فرموده قرآن باید حین جنگ در برابر دشمن با قاطعیت جنگید گفت: در حین جنگ باید پا‌های خود را چنان بر زمین بکوبیم تا صورت دشمن به خاک کشیده شود تا مجددا هوس حمله نکند.

سخنران این مراسم با تشریح تکلیف مردم بعد از جنگ از منظر قرآن گفت: قرآن می‌گوید اگر کاری با دشمن کردیم که درخواست آتش بس کرد، با آن دشمن آتش بس کنیم، اما باید حواسمان به آن باشد، چون دشمن به شدت مکار است.

وی با ابراز اینکه اگر جنگ ادامه پیدا کند برای دشمن گران تمام خواهد شد، زیرا ذخایر موشکی و پدافندی آن لطمه دیده است ادامه داد: خود دشمن اعتراف کرده و گزارش داده که برخی از تونل‌های موشکی ایران هنوز دست نخورده است و هفتاد درصد از موشک‌های ایران قدرت مقابله با دشمن را دارد.

این استاد حوزه با بیان اینکه ما به خوبی متوجه هستیم که در این سکوت آتش باید چگونه رفتار کنیم ادامه داد: به دشمن اعلام کردیم که اگر هوس حمله هوایی، دریایی و زمینی کند، خاک خود را محل دفن آنان قرار خواهیم داد.

وی با ابراز اینکه به آمریکایی‌ها با صدای بلند هشدار می‌دهیم اگر دوباره به سمت ما حمله کردید، ما با تمام قدرت شما را نابود خواهیم کرد گفت: ما برمی گردیم و اگر برگردیم، اینبار چیزی به نام رژیم صهیونسیتی وجود نخواهد داشت.

تسخیری در پایان با بیان اینکه ما با امام شهید خود عهد بسته‌ایم که از این پرچم مراقبت کنیم تصریح کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به دست و پای ایران افتاد و به دنبال آتش بس بود، اما اگر بخواهد مجددا حمله کند، آن را نابود می‌کنیم.