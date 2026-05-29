به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام سازمان ملل در قرار دادن نام این رژیم در فهرست سیاه مرتکبان خشونت‌های جنسی سازمان یافته، هرگونه ارتباط با دبیرکل این سازمان را قطع کرد.

همزمان نماینده دائم ایران، در جلسه شورای امنیت بر ضرورت تداوم حاکمیت و مدیریت قانونی ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد.