برپایی مهمانی ۳۰ کیلومتری و فعالیت هزار و ۵۰۰ موکب در استان فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حجت‌الاسلام باقر ولدان اظهار داشت: امسال همزمان با برپایی مهمانی ۳۰ کیلومتری در شیراز، ۱۵۰۰ موکب و صد‌ها کاروان خودرویی در استان میزبان شهروندان خواهند بود.

وی با بیان اینکه غدیر امسال با شعار «عهد خون با ولایت» برگزار می‌شود، افزود: استان فارس به عنوان مهد دین و حماسه، شاهد برپایی ۱۵۰۰ موکب، ۶۰۰ کاروان خودرویی و مشارکت ۲ هزار محله در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خواهد بود.

دبیر ستاد غدیر استان فارس در تشریح برنامه‌های کلان‌شهر شیراز تصریح کرد: مهمانی بزرگی به طول بیش از ۳۰ کیلومتر، حد فاصل میدان الله تا میدان غدیر و شهرک‌های غرب شیراز برپا خواهد شد. همچنین در اقدامی نمادین و مردمی، ۱۱۰ کوچه، ۱۱۰ محله و ۱۱۰ کاروان خودرویی در این شهر سازماندهی شده‌اند.

حجت‌الاسلام ولدان با تأکید بر مردمی بودن این جشن‌ها، از فعالیت موکب‌های تخصصی در حوزه‌های کودک و نوجوان و مشاوره خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ غدیر و تبیین جایگاه ولایت در جامعه اسلامی طراحی و اجرا می‌شوند.