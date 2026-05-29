مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری جشنهای عید غدیر با محوریت وحدت و ولایتمداری در سراسر استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حجتالاسلام باقر ولدان اظهار داشت: امسال همزمان با برپایی مهمانی ۳۰ کیلومتری در شیراز، ۱۵۰۰ موکب و صدها کاروان خودرویی در استان میزبان شهروندان خواهند بود.
وی با بیان اینکه غدیر امسال با شعار «عهد خون با ولایت» برگزار میشود، افزود: استان فارس به عنوان مهد دین و حماسه، شاهد برپایی ۱۵۰۰ موکب، ۶۰۰ کاروان خودرویی و مشارکت ۲ هزار محله در اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی خواهد بود.
دبیر ستاد غدیر استان فارس در تشریح برنامههای کلانشهر شیراز تصریح کرد: مهمانی بزرگی به طول بیش از ۳۰ کیلومتر، حد فاصل میدان الله تا میدان غدیر و شهرکهای غرب شیراز برپا خواهد شد. همچنین در اقدامی نمادین و مردمی، ۱۱۰ کوچه، ۱۱۰ محله و ۱۱۰ کاروان خودرویی در این شهر سازماندهی شدهاند.
حجتالاسلام ولدان با تأکید بر مردمی بودن این جشنها، از فعالیت موکبهای تخصصی در حوزههای کودک و نوجوان و مشاوره خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: این برنامهها با هدف گسترش فرهنگ غدیر و تبیین جایگاه ولایت در جامعه اسلامی طراحی و اجرا میشوند.