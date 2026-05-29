امام جمعه شهرضا از عملکرد صدا و سیمای مرکز اصفهان در خصوص پوشش اخبار جنگ و تجمع های شبانه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهرضا در نماز جمعه این هفته این شهر از تلاش‌های صدا و سیمای مرکز اصفهان و کارکنان این مرکز در پوشش موضوعات جنگ تحمیلی سوم، تجمعات شبانه و پوشش اخبار و برنامه‌های شهرستان شهرضا قدردانی کرد.

حجت الاسلام حسین طاوسی با تجلیل از برگزار کنندگان جشن های عید قربان و جشن های دهه ولایت افزود: در دین اسلام ولایت و توحید با هم درآمیخته و کسانی که ولایت ندارند به سوی تباهی کشیده می شوند.

خطیب جمعه شهرضا بیان داشت: به همت و فداکاری مردم ولایتمدار، ایران اسلامی توانست قوانین جدیدی را در یک منطقه حساس جهانی وضع کند و دشمنان را شکست دهد.

حجت‌الاسلام طاوسی با اشاره به پیش بینی امام خمینی(ره) درباره سقوط شوروی، گفت: در حال حاضر هم ، آمریکا در حال افول است و دشمنان ما روزهای سختی را می گذرانند و باید ذلت را بپذیرند.

امام جمعه شهرضا از مسئولان شهرستان خواست که از کنار بی حجابی و مشکلات اقتصادی موجود ساده عبور نکنند و با حضور در تجمعات شبانه و تشکیل تیم قوی اقتصادی برای رفع مشکلات چاره ای بیندیشند.

حجت الاسلام طاوسی گفت: شهرستان شهرضا در استان اصفهان جایگاه ویژه‌ای دارد و مردم این شهرستان از پوشش مطلوب اخبار و مسائل شهرستان از مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان قدردانی می کنند.