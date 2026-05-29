به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی افزود: اگر نگاه نیروی رزمنده و دیپلمات ما یکسان باشد، هیچ‌چیز ما را تهدید نمی‌کند.

امام جمعه مشهد گفت: امروز وارد نود و یکمین روز از دفاع سوم شدیم که خوشبختانه طلیعه پیروزی بر تارک ملت و امت ما می‌درخشد و دشمن ما محروم از تمام اهداف شیطانی خودش شکست خورده و مفتضح و رسوای دنیا شده است.

وی افزود: نود روز زندگی بحرانی ملت مردم ما آمیخته با عنایات پروردگار و توجه خاصه وجود اقدس حضرت بقیه‌الله (عج) در جریان توطئه دشمن سپری شد؛ قدم به قدم عنایت خداوند و توجه امام زمان (عج) در این زندگی بحرانی اجتماعی ما دقیقاً و کاملاً محسوس بوده است. مردم ما در کنار تمام مجاهدت رزمندگان و فعالیت‌های ارزشمند مسئولین ما ظهور و بروز بی‌نظیری داشتند به شکلی که تمام دنیا از این مجاهدت و استقامت مردم ما در عرصه دشمن ستیزی و مقابله با استکبار حیران شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه تمام دل‌ها در دست خداست و اکنون دل‌های زنان و مردان مجاهد ما به سمت ایستادگی و دفاع متمایل شده است، ادامه داد: عزیزان ما در تمام این ایام در عرصه‌های مختلف، مقام‌ها و موقعیت‌ها جهاد و حماسه را از خود بروز دادند و نشان دادند تا کجا در عرصه جهاد ایستادند؛ در مقابل این همه مجاهدت و پایداری‌ها و مقاومتی که مردم ما در این نود روز داشتند، تنها یک دغدغه دارند که نکند این حرکت‌های دیپلماسی که در کشور انجام می‌شود برخلاف مسیر حرکت جهادی مردم و عملیات غیرت‌مردانه رزمندگان ما باشد؛ این دغدغه مردم در جریان دیپلماسی هست و حق مردم است.