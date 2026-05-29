همزمان با فرا رسیدن آخرین ساعات حضور زائران ایرانی در سرزمین منا، عملیات نهایی انتقال ترددی حجاج به مکه مکرمه آغاز شد. عملیاتی که با مشارکت ۱۹۱ دستگاه اتوبوس تا عصر امروز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زائرانی که از صبح امروز اعمال خود را به پایان رساندهاند، به تدریج با ناوگان حملونقل ترددی از منا منتقل میشوند و پیشبینی میشود تا پیش از غروب، منا و مسیر جمرات از حضور حجاج ایرانی خالی شود.
برخی کاروانها که هنوز رمی جمره روز پایانی را انجام ندادهاند، طی ساعات آینده عازم جمرات خواهند شد و پس از انجام آخرین رمی، به هتلهای محل اسکان در مکه بازمیگردند.
در این میان، نیروهای اجرایی، امدادی، درمانی و راهنمایان حجاج همچنان در کنار زائران حضور دارند تا آخرین مرحله حضور حجاج کشورمان در مشاعر مقدسه با آرامش و ایمنی کامل به پایان برسد.