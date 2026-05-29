به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ رضا سلوکی، فرمانده انتظامی شهرستان خنداب، گفت: با تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی شهرستان، افزایش گشت‌زنی‌های هدفمند و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد کاهش ۲۱ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۱۸ درصدی کشفیات جرائم مرتبط با سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی افزود: از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تاکنون، ۲۲ نفر سارق دستگیر و ۶۵ فقره سرقت در سطح شهرستان کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب در پایان با قدردانی از همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های انتظامی اظهار داشت: مقابله با جرائم نیازمند همکاری و مشارکت مردم و دستگاه‌ها با فراجاست و در این مسیر باید به موضوع پیشگیری و آموزش توجه ویژه شود.