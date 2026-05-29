کاهش ۲۱ درصدی وقوع سرقت در شهرستان خنداب
فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از کاهش ۲۱ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۱۸ درصدی کشفیات جرائم مرتبط با سرقت در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ رضا سلوکی، فرمانده انتظامی شهرستان خنداب، گفت: با تلاشهای شبانهروزی مجموعه انتظامی شهرستان، افزایش گشتزنیهای هدفمند و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد کاهش ۲۱ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۱۸ درصدی کشفیات جرائم مرتبط با سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
وی افزود: از ابتدای فروردینماه سال جاری تاکنون، ۲۲ نفر سارق دستگیر و ۶۵ فقره سرقت در سطح شهرستان کشف شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خنداب در پایان با قدردانی از همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرحهای انتظامی اظهار داشت: مقابله با جرائم نیازمند همکاری و مشارکت مردم و دستگاهها با فراجاست و در این مسیر باید به موضوع پیشگیری و آموزش توجه ویژه شود.