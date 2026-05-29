تولد ۱۰ فرزند شهید در تجمع شبانه کرج
مردم شهید پرور کرج در مراسمی و همزمان با سالروز تولد شهید مهدی رحیمی، تولد ۱۰ فرزند شهید را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مسئول برگزاری مراسم گفت: موکب اقتدار در چهارصد دستگاه کرج در مراسمهای تجمع شبانه در سالروز تولد شهید مهدی رحیمی از شهدای جنگ تحمیلی رمضان ضمن برپایی تولد برای شهید رحیمی و دختر شهید، برای ۹ فرزند شهید دیگر استان با حضور پرشور مردم مراسم تولد برگزار کرد.
محسن عبدلی افزود: این مراسم با هدف تجلیل از فرزندان شهدا و گرامیداشت رشادتهای شهدای انقلاب اسلامی برگزار شده است.
وی افزود: در پایان این مراسم، شرکت کنندگان ضمن بیعتی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام داشتند که همچنان با حضور خود در تجمعات شبانه هرگز اجازه شیطنت و فتنه افکنی را برای بدخواهان نظام نخواهند داد.