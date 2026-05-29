حجاج ایرانی پس از گذراندن ایام تشریق در عرفات و مشعر و منا و کسب شناخت، شور و شعار و عشق و ایثار به مکه آمدند تا ادامه اعمال حج را در مسجدالحرام انجام دهند.

طواف کعبه پس از کسب عشق و ایثار در عرفات و منا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هنوز طواف و نماز و سعی برای حجاج در پیش است. حجاج به قصد زیارت و حج، طواف می‌کنند؛ طواف و نماز دو بار دیگر تکرار می‌شود.

حجاج بعد از پایان طواف حج، دو رکعت نماز طواف در فاصله چند متری از کعبه آن هم پشت مقام ابراهیم (ع) می‌خوانند.

حاجی سراغ سعی صفا و مروه می‌رود از صفا شروع کرده و به مروه ختم می‌کند.

برای حاجی دو کار باقی مانده یکی طواف نسا و دیگری دو رکعت نماز طواف نساء؛ بعد از انجام این دو فریضه اعمال حج تمام می‌شود.