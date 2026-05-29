مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید والامقام محمدرضا علی‌اکبری، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، اقشار مختلف مردم و جمعی از کارکنان ادارات در شهرستان کوثر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این مراسم روز پنجشنبه از میدان امام خمینی (ره) کوثر آغاز و با حضور پرشور مردم شهیدپرور تا گلزار شهدای منطقه یک شهری ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان با حضور در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای منطقه یک شهری به خاک سپرده شد.