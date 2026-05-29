اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق استان تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز جمعه آسمان استان مرکزی قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و وزش باد شدید و گردوخاک پدیده غالب جوی در استان پیش‌بینی می‌شود.

مرادی افزود: اعلام کرد: در برخی نقاط نیز احتمال وقوع رگبار پراکنده و رعد و برق دور از انتظار نیست.

بر این اساس، برای روز شنبه نیز وزش باد شدید و گردوخاک ادامه خواهد داشت و آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با افزایش سرعت وزش باد در مناطق بیابانی عراق و سوریه، احتمال شکل‌گیری توده‌های گردوخاک و انتقال آن به کشور و استان مرکزی وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود.

بر پایه این گزارش، طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه نیز وزش باد و گردوخاک با شدت کمتر در مناطق مستعد استان ادامه خواهد داشت.

هواشناسی استان مرکزی همچنین از روند کاهشی دمای هوا طی ۴۸ ساعت آینده خبر داد