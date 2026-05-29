به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار شهرستان معمولان با اشاره به سقوط یک خودرو به رودخانه کشکان اظهار کرد: ساعت ۲۱:۳۰ سه‌شنبه‌ شب، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به علت سرعت زیاد و غیرمجاز از مسیر منحرف و به داخل رودخانه کشکان سقوط می‌کند.

بابک امرایی افزود: در این حادثه، ابوالفضل رضایی و محمدجواد محمودوند ۱۹ و ۲۰ساله جان خود را از دست دادند.

فرماندار معمولان با اشاره به روند جست‌و‌جو و پیداشدن پیکر‌ها تصریح کرد: پیکر محمدجواد محمودوند ساعات اولیه بامداد چهارشنبه و پیکر ابوالفضل رضایی نیز امروز ساعت ۸ صبح پیدا شد.

امرایی به عملیات نجات و هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداری معمولان، آتش‌نشانی بروجرد، خرم‌آباد، معمولان، الیگودرز و دورود در این حادثه حضور فعال داشتند. همچنین راهداری و جرثقیل برای بیرون‌کشیدن خودرو از رودخانه وارد عمل شدند.

فرماندار معمولان در پایان با قدردانی از مردم محلی تأکید کرد: مردم منطقه نقش بسیار مهمی در پیداکردن خودرو و پیکر‌ها ایفا کردند. همکاری آنان با نیرو‌های امدادی بسیار مؤثر بود.