پیدا شدن پیکر دومین فرد مفقود شده در رودخانه کشکان
فرماندار شهرستان معمولان گفت: در سومین روز از عملیات جستجو پیکر فرد مفقود شده در رودخانه کشکان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار شهرستان معمولان با اشاره به سقوط یک خودرو به رودخانه کشکان اظهار کرد: ساعت ۲۱:۳۰ سهشنبه شب، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به علت سرعت زیاد و غیرمجاز از مسیر منحرف و به داخل رودخانه کشکان سقوط میکند.
بابک امرایی افزود: در این حادثه، ابوالفضل رضایی و محمدجواد محمودوند ۱۹ و ۲۰ساله جان خود را از دست دادند.
فرماندار معمولان با اشاره به روند جستوجو و پیداشدن پیکرها تصریح کرد: پیکر محمدجواد محمودوند ساعات اولیه بامداد چهارشنبه و پیکر ابوالفضل رضایی نیز امروز ساعت ۸ صبح پیدا شد.
امرایی به عملیات نجات و هماهنگی بین دستگاهها اشاره کرد و گفت: شهرداری معمولان، آتشنشانی بروجرد، خرمآباد، معمولان، الیگودرز و دورود در این حادثه حضور فعال داشتند. همچنین راهداری و جرثقیل برای بیرونکشیدن خودرو از رودخانه وارد عمل شدند.
فرماندار معمولان در پایان با قدردانی از مردم محلی تأکید کرد: مردم منطقه نقش بسیار مهمی در پیداکردن خودرو و پیکرها ایفا کردند. همکاری آنان با نیروهای امدادی بسیار مؤثر بود.