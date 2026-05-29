به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مسابقات انتخابی سهمیه غرب آسیا که با حضور سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم از ۲۷ اردیبهشت ماه در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج آغاز شده بود با قهرمانی استقلال تهران به کار خود پایان داد.

در مرحله نخست تیم‌ها در دیدار گروهی با هم به رقابت پرداختند که تیم زاگرس جنوبی جهرم در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت و به کار خود پایان داد و دو تیم دیگر استقلال و نفت آبادان به عنوان دو سهمیه به مسابقات غرب آسیا اعزام شدند.

دیدار دوم مرحله نهایی رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا میان دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان برگزار شدکه تیم استقلال با نتیجه ۹۳ بر ۷۸ موفق به کسب برتری شد.

در دیدار نخست این مرحله هم که ۵ خرداد برگزار شد، نفت آبادان با نتیجه ۹۴ بر ۸۹ صاحب برتری شده بود.

بدین ترتیب با ثبت یک برد و یک باخت برای هر یک از دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان، معدل گل ملاک تعیین کننده قرار گرفت.

بر این اساس، تیم استقلال در رده نخست مسابقات انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا ایستاد و نفت آبادان جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.