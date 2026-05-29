به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان با اشاره به اینکه این آزمون همزمان در ۴۸ حوزه امتحانی کشور برگزار شد گفت: از تعداد بیش از پنج هزار شرکت کننده در کل کشور ۳۶۷ داوطلب مربوط به استان آذربایجان شرقی و از این تعداد ۲۷۸ نفر مرد و ۸۹ نفر نیز زن بودند.

داود فضلی افزود: این افراد پس از آزمونهای مختلف و گذراندن دوره‌های آموزشی در پست‌ها و رده‌های مدیریتی مختلف مشغول به کار خواهند شد.