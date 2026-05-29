خطیب جمعه بجنورد گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فرهنگ غدیر و عاشورا در برابر زورگویی آمریکا ایستاده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امام جمعه بجنورد در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در بجنورد با اشاره به فرا رسیدن عید غدیر، آن را بزرگترین عید ملت اسلام عنوان کرد و گفت: مهمترین خطبه پیامبر اسلام، خطبه غدیر خم بود که از مسلمان خواست پیرو حضرت علی (ع) باشند.

حجت الاسلام والمسلمین نوری از ویژگی‌های مولای متقیان حضرت علی علیه السلام گفت و ایشان را الگویی نیک در شجاعت و عدالت دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم پیگیر خواسته‌های مطرح شده از سوی رهبر هستند و از مسولین می‌خواهند در مذاکرات شروط رهبر را رعایت کنند.

امام جمعه بجنورد در ادامه به پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج اشاره کرد و گفت: همانطور که مردم ایران مبعوث شدند، بیداری و استکبار ستیزی و مبارزه با شیاطین همچون مناسک حج، در تمامی کشور‌های مسلمان انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری گفت: مسلمانان جهان با هر زبانی در برائت از مشرکین و ریشه کنی ظلم به پا خیزند و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در سراسر دنیا طنین انداز شود

وی در پایان به تحولات منطقه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: انشاالله خلیج فارس از امروز با نظم ایرانی اسلامی پیش خواهد رفت و بزودی ایران بعنوان ابرقدرت چهارم دنیا معرفی خواهد شد