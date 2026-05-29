امام جمعه موقت بندرعباس گفت: ملت ایران همواره در برابر دشمن، مقتدرانه ایستاده و نیروهای مسلح کشورمان نیز در برابر هرگونه شیطنت و تعرض، پاسخی قاطع میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین عطاالله میرزاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس با اشاره به تحرکات اخیر دشمن در خلیج فارس افزود: در شبهای گذشته برخی شیطنتها از سوی دشمن انجام شد ولی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار وارد عمل شدند و پاسخ لازم را دادند.
وی با قدردانی از مرزداری نیروهای مسلح گفت: امروز مسئولان و رؤسای سه قوه در کنار مردم قرار دارند و ملت ایران نیز با وحدت و همدلی، پشتیبان نظام و انقلاب هستند.
امام جمعه موقت بندرعباس با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: نباید اجازه تفرقهافکنی در جامعه داده شود و همه باید با حفظ اتحاد و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر تقویت اقتدار کشور حرکت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین میرزاده گفت: هر جا مردم احساس کنند دشمن از حدود خود فراتر رفته است، انتظار دارند نیروهای مسلح با صلابت و قاطعیت پاسخ دهند و جمهوری اسلامی نیز در دفاع از ملت و امنیت کشور کوتاه نخواهد آمد.
وی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی افزود: حضور پرشور و محکم مردم در میدان، پشتوانه ایی بزرگ برای نیروهای مسلح و فرزندان این ملت در مجموعههای دفاعی است.
امام جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از خطبهها با تبریک سالروز ولادت امام هادی (ع) و در پیش بودن عید سعید غدیر خم گفت: واقعه غدیر از مهمترین و سرنوشتسازترین رخدادها در تاریخ اسلام است.
خطیب جمعه بندرعباس افزود: مردم در کنار پیگیری دغدغهها و مشکلات معیشتی، باید تقوا در گفتار، رفتار و افکار را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و با رعایت ادب، حقالناس و اخلاق اسلامی مراوده و زندگی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین میرزاده هرمزگان را استانی پیشگام در عرصههای مختلف انقلاب و دفاع از کشور دانست و بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی و همدلی تأکید کرد.