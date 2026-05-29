فرماندار دشت آزادگان از مجاز شدن تردد کالاهای همراه مسافر در مرز چذابه خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم موسوی فرماندار دشت آزادگان گفت: با پیگیریهای مجید داغری نماینده مردم شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی و دستور سید محمد رضا موالی زاده استاندار خوزستان تردد کالاهای همراه مسافر از مرز چذابه مجاز اعلام شد.
وی ادامه داد: با هماهنگیهای انجام شده، مسافران میتوانند در حد نیاز و استفاده غیر تجاری صرفا کالاهای مجاز و غیر ممنوعه از طریق مرز چذابهبه همراه داشته باشند.مرز چذابه یکی از دو گذرگاه اصلی و رسمی تردد مسافر و کالا در استان خوزستان به کشور عراق است.