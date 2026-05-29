سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت : مدیریت ایرانی تنگه هرمز در دنیا تثبیت شده است به همین خاطر کشورها اجازه میگیرند، هزینهها را میپردازند و با راهنمایی نیروی دریایی سپاه پاسداران شناورشان را عبور میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم رضایی در پیامی در فضای مجازی نوشت: تنها کسی که مدیریت ایرانی تنگه هرمز را باور نکرده یا نمیخواهد باور کند ترامپ است (به همین خاطر) هرچند وقت ارتش اش را برای باز کردن تنگه میفرستد، آنها میآیند، کتک میخورند و برمی گردند.
آقای بسنت! به جای هارت و پورت اضافی، به فکر تعظیم به قدرت ایرانیها در خلیج فارس باشید.