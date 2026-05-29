امام جمعه ساری بر انسجام ملی حول محور پرچم ایران و شکست قدرتهای شیطانی در سایه ولایت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران، امروز در خطبههای نماز جمعه با محوریت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز فعالیت مجلس دوازدهم و همچنین پیام ایشان در مناسبتهای اخیر، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر قدرتهای جهانی تأکید کرد.
آیتالله لایینی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، «وحدت ملی و انسجام بیبدیلی که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته است» را از مصادیق مهم تقوا برشمرد.
وی تأکید کرد که هیچگونه الفاظ و سخنان تفرقهافکن که موجب دودستگی یا جنگ لفظی میان ملت شود، جایز و قابل پذیرش نیست.
خطیب جمعه ساری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره توان نظامی ایران، افزود: «پهپادها و موشکهای ایرانی، شیطان بزرگ را رمی کردهاند.»
وی با انتقاداز رفتارهای نقض عهد آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان، غزه و استانهای جنوبی ایران، سیاستهای آمریکا در پرونده هستهای را «شیطانی» خواند و گفت: این حکومت شیطانی حتی در هنگام مذاکره نیز به دنبال ضربه زدن است.
آیتالله لایینی در بخش دیگری از خطبههای خود با تبیین مفهوم عید غدیر، ولایت را روح و باطن دین دانست و تأکید کرد که مناسک عبادی، کالبد دین هستند که جان و روح خود را از ولایت میگیرند.
وی در پایان با اشاره به شکستهای تاریخی قدرتهای شیطانی در جریان فتنهها و جنگها، بر نقش معجزهآسای حمایت مردم از ولایت تأکید کرد.