نمایش صلابت و اقتدار مردم شهرستانهای استان تهران در قرار هشتاد و سوم
تجمعات مردمی شهرستانهای استان تهران با محوریت حمایت از اقتدار نیروهای مسلح، حفظ وحدت ملی و تأکید بر آمادگی در برابر تهدیدات دشمن، پرشورتر از شبهای قبل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شرکتکنندگان با اشاره به پاسخ قاطع نیروهای مسلح به تعرض اخیر دشمن، بر لزوم برخورد محکمتر در صورت تکرار هرگونه خطا تأکید کردند. تأکید بر حفظ انسجام و یکپارچگی ملی، پرهیز از اختلافات جناحی و اولویت دادن به منافع ملی، از دیگر محورهای مطرحشده در این تجمعات بود.
در بخشی از این تجمعات، کنترل و مدیریت هوشمند تنگه هرمز نیز به عنوان نماد اقتدار و هوشیاری نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفت.
همچنین حاضران خواستار استمرار آمادگی کامل نیروهای مسلح و جلوگیری از هرگونه تعرض دشمن شدند.