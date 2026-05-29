مراسم تشییع پیکر مطهر شهید اعظم سراجی نژاد از شهدای حمله سال گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی دروازه ری قم امروز بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید اعظم سراجی نژاد از شهدای حمله سال گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی دروازه ری امروز بعد از اقامه نماز جمعه قم برگزار شد.

پیکر این بانوی شهید بعد از اقامه نماز آیت الله اراکی از مصلای قدس تا چهارراه شهدا تشییع و سپس در گلزار شهدای علی بن جعفر (علیه السلام) به خاک سپرده شد.

گفتنی است شهید اعظم سراجی نژاد ۲۳ اسفند سال گذشته در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی دروازه ری به همراه همسرش محمود عاشوری به شهادت رسید و بعد از چند ماه جست‌و‌جو، پیکر مطهرش پیدا شد.