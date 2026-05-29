نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: عید غدیر عید ولایت در کلمات معصومین بسیار مورد اشاره بوده است و در این کلمات عظمت این روز نمایش داده می‌شود برای این روز ده‌ها نام به کار برده شده و به همین دلیل است که عیدالله اکبر نامگذاری شده است.

غدیر روز اکمال دین و یاس و ناامیدی دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، آیت الله حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرج گفت: مسئله غدیر را نباید فقط شیعی دید بلکه غدیر یک روز اسلامی است که روز اکمال دین و یاس و ناامیدی دشمنان اسلام است. اگر اسلام در مسیر غدیر حرکت کند راه سعادت و پیروزی را در پیش می‌گیرد به همین خاطر در روز عید غدیر علی رغم برگزاری اعیاد باید با محتوا و معرفت غدیر هم آشنا شویم.

خطیب نماز جمعه کرج افزود: ائمه مظهر صفات الهی هستند و دین و سیاست را متعادل در کنار هم نگه می‌دارند به همین خاطر است که در حکومت سیاسی ائمه تمام نیاز‌های مادی و معنوی مردم تامین می‌شود.

او با اشاره به پانزدهم ذیحجه سالروز ولادت امام هادی علیه السلام و با اشاره به دعای جامعه کبیره گفت: یکی از موضوعات مهم این دعا توحید ولایت محور و ولایت توحید محور برای برقراری عدالت و عدم تبعیت از طاغوت است. توحید و ولایت وقتی تحقق خارجی پیدا می‌کند با انواع دشمنی‌های داخلی و خارجی مواجه می‌شود برای مثال انقلاب اسلامی که ادامه راه انبیا و اولیا الهی برای احیای تمدن اسلامی است از همان ابتدا با دشمنی مواجه شد.

آیت الله حسینی همدانی گفت: امروز امت مبعوث شده ایران حرف انبیا را می‌زند که حرفشان لا اله الا الله است حرف توحید و ولایت است. همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی هم فرمودند از ابتدای انقلاب اسلامی شعار اصلی مردم الله اکبر است و دشمنان اسلام و انقلاب از همان ابتدا با شعار الله اکبر منکوب شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: مردم ایران الله اکبر را جهانی کردند و این مردم مبعوث شده در ادامه بعثت انبیا طاغوت دوران یعنی آمریکا را زمین گیر کردند و این نمود عملی اجتناب از طاغوت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را شعار اصلی آزادی‌خواهان عالم در مبارزه با طاغوتیان برشمردند.

آیت الله حسینی همدانی ادامه داد: رمز اصلی پیروزی امروز ما در برابر دشمنان داخلی و خارجی حضور مستمر مردم بیش از ۸۹ شب در خیابان‌هاست که باید با قدرت ادامه پیدا کند مردم امروز فهمیده‌اند که موشک فقط ابزار دفاعی نیست بلکه مقدمه پیشرفت آزادی و آبادانی است. حضور مردم قدرت ساز است همانطور که حضور نیرو‌های مسلح در میدان قدرت آفرین است حالا با جمع هر دو مورد کار به صورت درست در دست دیپلماسی قرار گرفته است.

امام جمعه کرج در ادامه گفت: حالا تکلیف دیپلماسی هم مشخص است و با تاکید مردم همان ۱۰ مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی باید محقق شود و مسیر باید بر مبنای ۱۰ مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی طی شود تا هزینه جنگ برای دشمن بالا برود و ترس از جنگ در دشمن ایجاد شود.

او افزود: تنگه هرمز مولفه قدرت ماست و نباید این مولفه مهم قدرت را از دست بدهیم. همچنین در شروط دهگانه رهبری هیچ اشاره‌ای به هسته‌ای نشده و در مذاکرات هم نباید به دشمن اجازه صحبت درباره غنی‌سازی صلح‌آمیز هسته‌ای بدهیم.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه گفت: مطالبه‌گری مشفقانه و نقد درست مسیر غلط هیچ ایرادی ندارد و هیچ ضرری بر وحدت نمی‌زند. همچنین در همین مسیر رفت و آمد‌های دیپلماتیک باید اگر تعرضی صورت گرفت با قدرت بیشتر از جنگ پاسخ داده شود تا دشمن خیال باطل هر کار غلطی را از سر بیرون کند.

امام جمعه کرج در ادامه با اشاره به ۱۴ خرداد سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران گفت: شناخت سیره فکری امامین انقلاب برای شناخت ارزش‌های انقلاب و جلوگیری از انحراف بر همه لازم است موضوعی که رهبری شهید از اولین روز رهبری خود بر آن تاکید داشتند شناخت تفکرات امام خمینی رحمت الله علیه بود.

او افزود: در این راه لازم است وصیت امام خمینی(ره) را همیشه مرور کنیم تا جنبه‌های داخلی و بین‌المللی آن را به درستی درک کنیم بیانات رهبری شهید هم شرح و بست سخنان امام خمینی(ره) است و جوانان باید با هر دو تفکر آشنا شوند و آنها را در زندگی شخصی و اجتماعی خود به کار ببرند.

امام جمعه کرج در ادامه گفت: رهبری شهید فرمودند امام خمینی (ره) میراث فرهنگی نیست بلکه چراغ راه زندگی انقلابی و انقلابی‌گری است و این درسی است که امام خمینی (ره) به ما داده و باید از آن استفاده کنیم.

آیت الله حسینی همدانی در پایان با اشاره به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجلس خواستند که کار بیشتری صورت گیرد و این مقدار کار برای امت اسلامی و پیشرفت کشور کافی نیست برای مثال یکی از مواردی که باید زودتر تعیین تکلیف شود همین قانون تحول مدیریت تنگه هرمز است که باید توسط مجلس انجام شود.