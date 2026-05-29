به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایذه گفت: با هدف آموزش و تسهیل در صدور گواهی نامه موتورسیکلت، این مرکز در آموزشگاه شهسوار این شهرستان راه اندازی شد.

سرگرد شیخ زاده با اشاره به ضرورت توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط موتورسواران ادامه داد: در مرکز صدور گواهی نامه موتور سیکلت ایذه خدماتی از جمله آموزش، برگزاری امتخانات و مراحل صدور گواهی نامه انجام می‌شود.