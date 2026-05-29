مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از آغاز عملیات احداث فاز دوم گالری خوزنکلا در محور کرج به کندوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، داریوش باقرجوان اظهار کرد: به منظور افزایش ارتقای ایمنی محور کرج کندوان و جلوگیری از ریز‌ش سنگ به جاده، عملیات احداث فاز دوم گالری خوزنکلا از تاریخ نهم خرداد ماه آغاز خواهد شد.

باقرجوان با اشاره به اینکه فاز اول گالری خوزنکلا در سال ١۴٠٣ به طول ٧٢ متر و با صرف اعتباری بالغ بر ۶٠ میلیارد تومان اجرا شده بود افزود: در فاز دوم، ٣۵٠ متر گالری با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان احداث خواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: بر همین اساس روز‌های شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰، روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و روز‌های چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ محدودیت تردد در این محور اعمال خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: تردد همزمان با اجرای عملیات محدودیت و رعایت جوانب احتیاط امکان‌پذیر است.