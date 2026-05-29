حراج دادههای ژنتیکی ۶.۹ میلیون کاربر در فضای مجازی
در پی نشت گسترده اطلاعات حساس در فضای مجازی، دادستان کالیفرنیا علیه شرکت «۲۳اندمی» به دلیل سهلانگاری در حفاظت از دادههای کاربران شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، دادستان کل ایالت کالیفرنیا از طرح شکایتی علیه شرکت ژنتیکی ۲۳اندمی خبر داد؛ پروندهای که بر سهلانگاری این شرکت در حفاظت از خصوصیترین دادههای کاربران در فضای مجازی متمرکز است.
در جریان این نشت اطلاعاتی گسترده، دادههای ژنتیکی، سوابق سلامت و اطلاعات شخصی میلیونها کاربر افشا شده و بخشهایی از آن در لایههای مخفی وب (دارکوب) رویت شده است. مقامهای قضایی معتقدند این بحران نتیجه مستقیم ضعفهای امنیتی و واکنش دیرهنگام شرکت به نشانههای نفوذ سایبری بوده است.
دادستانی همچنین ادعا میکند که این شرکت با وجود آگاهی از ابعاد حادثه، نسبت به شفافسازی برای کاربران کوتاهی کرده و استانداردهای قانونی حفاظت از دادهها را نادیده گرفته است. این شکایت در حالی مطرح میشود که ۲۳اندمی با بحرانهای مالی و خطر ورشکستگی نیز مواجه است.
تحلیلگران حوزه امنیت سایبری تأکید دارند که این پرونده به دلیل ماهیت «تغییرناپذیر» دادههای ژنتیکی، یکی از حساسترین چالشهای حقوقی در دنیای فناوری محسوب میشود؛ چرا که نشت این اطلاعات در فضای مجازی، تهدیدی دائمی علیه حریم خصوصی کاربران خواهد بود.