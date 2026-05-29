به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ تربت حیدریه، گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون،با تلاش و همت بانوان گروه‌های جهادی پایگاه‌های بسیج خواهران روستا‌های بخش رخ و با کمک حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) این تعداد نان برای پشتیبانی از مردم شهر‌های جنگ زده و رزمندگان و مدافعان امنیت ایران اسلامی ارسال شده است.

خانم احمدی با بیان اینکه در شرایط فعلی حدود ۲۵ گروه جهادی در روستا‌های بخش رخ به صورت متناوب مشغول فعالیت پخت نان و کلوچه هستند، تصریح کرد: از ابتدای آغاز این حرکت جهادی تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از خواهران پایگاه‌های بسیج و جهادگران در زمینه تهیه، پخت، بسته‌بندی و ارسال نان و کلوچه به رزمندگان مشارکت داشته‌اند.



وی یکی از نکات قابل توجه این اقدام جهادی را تأمین آرد توسط نیکوکاران اعلام کرد و گفت: آرد مورد نیاز این حرکت مردمی توسط، خیران روستا‌ها و شهر رباط سنگ مرکز بخش تأمین شده است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ بیان کرد: حضور پررنگ بانوان در این عرصه، به عنوان خط مقدم پشتیبانی از دفاع مقدس، بسیار ارزشمند است و این جهادگران با فعالیت مستمر خود نقش مهمی در تأمین نیاز رزمندگان ایفا می‌کنند.