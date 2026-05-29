پخش زنده
امروز: -
خبرگزاری رویترز از هجوم آمریکاییها برای تهیه بنزین اقتصادیتر در پی گرانی سوخت خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش، مصرف کنندگان بیشتری به دنبال سوخت ارزانتر هستند و این امر موجب افزایش فروش شرکتهایی مثل شرکت «کاستکو هولسیل» Costco Wholesale، شده که سوخت ارزانتری در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند.
در ادامه این گزارش آمده است به علت افزایش قیمت کالاها در پی افزایش قیمت سوخت مردم به خرید کالاها و مایحتاج ارزان قیمتتر روی آوردهاند.
در پی بسته شدن تنگه هرمز قیمت بنزین در بیشتر ایالتهای آمریکا به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده و پیش بینی میشود این روند صعودی باشد.