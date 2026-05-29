به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، تجمعات شبانه شهر بهمن آباده میزبان مردمی است که با شرکت در آموزش‌های نظامی و اسلحه برای دشمنان این آب و خاک خط و نشان کشیده‌اند و خود را برای جنگ تن به تن با دشمن آماده کرده‌اند.

در جنگ تحمیلی سوم آحاد مختلف مردم بهمن، آموزش کار با کلاشینکف، تیربار و سلاح‌های مورد نیاز در جنگ را فرا می‌گیرند.

شهر بهمن آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.