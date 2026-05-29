عقبنشینی مایکروسافت از طراحی پرمزاحمت «کوپایلوت»
در پی افزایش انتقادها نسبت به حضور آزاردهنده هوش مصنوعی در محیطهای کاری، مایکروسافت ناچار به تغییر ظاهر «کوپایلوت» شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از انگجت، مایکروسافت از طراحی جدید و به اصطلاح «مینیمال» دستیار هوش مصنوعی خود رونمایی کرد. این بازطراحی در حالی صورت میگیرد که کوپایلوت طی ماههای اخیر بهدلیل حضور تحمیلی و بیشازحد در محیط ویندوز و نرمافزارهای آفیس، با موجی از اعتراضات کاربران روبهرو شده بود.
گزارشها حاکی از آن است که مایکروسافت در طراحی جدید، سیاست «نمایش تدریجی» را در پیش گرفته است؛ به این معنا که ابزارهای اضافی را پنهان کرده تا تنها در صورت نیاز کاربر نمایش داده شوند. این تغییر رویکرد نشاندهنده اعتراف ضمنی مایکروسافت به شلوغ شدن غیرضروری فضای کاری کاربران در ورد، اکسل و پاورپوینت است.
پیش از این، بسیاری از کاربران دکمههای شناور و حضور پررنگ کوپایلوت را مزاحم جریان اصلی کار خود میدانستند، تا جایی که مایکروسافت مجبور شد امکان حذف یا جابهجایی دکمه شناور این دستیار را فراهم کند. اکنون در نسخه جدید، اگرچه جعبه فرمانها بزرگتر شده است، اما هدف اصلی نه اضافه کردن قابلیتهای جدید، بلکه کاهش اصطکاک و مزاحمتهای بصری است که پیشتر به کاربران تحمیل شده بود.
تحلیلگران معتقدند این تغییرات نشاندهنده تغییر استراتژی مایکروسافت از «توسعه بیوقفه» به سمت «مدیریت آسیب» است؛ چرا که حضور پرفشار هوش مصنوعی در محیطهای اداری، بهجای افزایش بهرهوری، در مواردی منجر به آشفتگی تجربه کاربری شده است.