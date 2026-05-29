شبکه نمایش سیما در روز جمعه ۸ خرداد ماه ، با چهار عنوان برنامه متنوع، شامل سه فیلم سینمایی خارجی و ایرانی و همچنین پخش برنامه سینمایی «هفت»، مهمان خانههای مخاطبان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول پخش این شبکه در روز جمعه ۸ خرداد ماه به شرح زیر است:
امپراتوری پاریس (ساعت ۱۷:۰۰)
این فیلم درام و تاریخی محصول ۲۰۱۸ فرانسه است.
داستان فیلم حول محور شخصیت «فرانسوا ویدوک»، جنایتکار مشهور و سابقهداری است که با تغییر مسیر زندگی، به یکی از بزرگترین کارآگاهان پاریس تبدیل میشود.
او در تلاش است تا با نفوذ به دنیای زیرزمینی پاریس در دوران ناپلئون، عدالت را برقرار کند.
عفو عادلانه (ساعت ۱۹:۰۰)
«عفو عادلانه» (Just Mercy) فیلمی تحسینشده در گونه درام و جنایی است که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است. این اثر داستان وکیل جوانی به نام برایان استیونسون را روایت میکند که با وجود فشارهای سیستم قضایی و تبعیضهای نژادی، برای دفاع از افرادی که به ناحق محکوم به مرگ شدهاند، به ایالت آلاباما میرود تا حقیقت را آشکار کند.
یاسهای وحشی (ساعت ۲۱:۰۰)
در این باکس، فیلم «یاسهای وحشی» به کارگردانی محسن محسنینسب و با بازی جعفر دهقان، حسین پاکدل و حمید طالقانی پخش خواهد شد.
فیلم روایتگر داستان سه همرزم دوران دفاع مقدس به نامهای علی، صدرا و رحیم است.
سالها پیش در جریان یک حمله شیمیایی، صدرا با ایثار، ماسک خود را به علی میبخشد.
اکنون پس از گذشت ده سال، صدرا به دلیل عوارض شیمیایی برای مداوا راهی خارج از کشور میشود. علی و رحیم نیز که برای شرکت در مسابقات کاراته به همان کشور رفتهاند، با او دیدار میکنند.
حضور آنها در این کشور و شروع مسابقات، ماجراها و مشکلات پیشبینینشدهای را برای این سه رزمنده رقم میزند.
برنامه «هفت» (ساعت ۲۳:۰۰)
همانند روال جمعهشبها، برنامه تخصصی سینمایی «هفت» با بررسی جدیدترین تحولات سینمای ایران و جهان و با حضور منتقدان و اهالی رسانه، روی آنتن شبکه نمایش خواهد رفت.