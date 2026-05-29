به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت الاسلام و المسلمین فاطمی گفت:ملت غیور ایران در این روز‌ها و شب‌ها با حضور گسترده خود در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران طلایه‌دار و پرچم دار اسلام در جهان هستند.

وی تاکید کرد: حضور پرشور مردم در خیابان‌ها دفاع ارزشمندی از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران مقابل دشمنان است و ملت باید همدل و همراه در این راهپیمایی به فرموده مقام معظم رهبری همچنان شرکت کنند.

امام جمعه شهرکرد با تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر خم، ابعاد و اهمیت گرامیداشت این مناسبت‌های ویژه را تشریح کرد و گفت: عید سعید غدیر خم باید بسیار پرشور جشن گرفته شود و ارزش آن برای همه تشریح شود.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی همچنین سالروز ولادت حضرت امام هادی (ع) را تبریک گفت و افزود: با تامل و تعمق در سیره عملی ائمه اطهار علیهم السلام، مقام و جایگاه آن بزرگواران را درک کنید و شیوه زندگی شان را سرلوحه زندگی خود قرار دهید.

وی بر قرائت زیارت جامعه کبیره تاکید زیادی کرد و گفت: امام راحل که در آستانه سالروز رحلت ایشان هستیم از ایمان به خدا، قرآن و سیره عملی ائمه اطهار در به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی کمک گرفتند و ما باید از ایشان درس بگیریم.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی به پیام اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان در پیام خودشان مردم را همواره به وحدت و همدلی دعوت کردند.

وی افزود: حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب همیشه انسجام ملی را رمز پیروزی مقابل دشمنان بیان کردند و ما وظیفه داریم در مسیر جهاد و مقاومت برابر دشمنان ایستادگی کنیم.

امام جمعه شهرکرد به تبعات جنگ افروزی علیه ایران در آمریکا اشاره کرد و گفت: مقامات آمریکا در باتلاق عمیقی فرو رفته‌اند و مشکلات اقتصادی و سیاسی زیادی برای کشورشان ایجاد کرده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی گفت: طرح کاهش اختیارات انحصاری رییس جمهور آمریکا در تصمیم گیری برای راه اندازی جنگ قوت گرفته است و آمریکا و اسرائیل نتوانستند با کشور‌های عربی در منطقه علیه ایران ائتلاف کنند و این شکست برای آنها محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به نتایج فعلی مذاکرات مقامات آمریکایی با ایران افزود: برگشت بخشی از دلار‌های مسدود شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و باز شدن تنگه هرمز با مدیریت ایران از مفاد توافق است که تا دو ماه دیگر نهایی خواهد شد.

وی افزود: با وجود تمام توافقات فعلی در مذاکرات، اما نباید به مقامات آمریکایی اعتماد کرد و همچنان مردم باید در صحنه بمانند و از نیرو‌های مسلح کشور با راهپیمایی‌های خود حمایت کنند و میدان را ترک نکنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد به روز جهانی دخانیات، به خانواده‌ها درباره کاهش سن گرایش به سیگار هشدار داد و اجرای طرح‌های پیشگیرانه را خواستار شد.